"Die Leute haben extrem Bock": Haldefest in Untereichen findet wieder statt

Nach zweijähriger Pause findet das Haldefest in Untereichen wieder statt.

Plus Partystadel, Rockerscheune und Sunset Rave: Nach zwei Jahren Pause steigt wieder das Haldefest. Die Organisatoren haben noch ein zweites Festival geplant.

Von Laura Mielke

Feiern wie im Bierzelt mit den Jungen Illertalern oder in der Rockerscheune zu Facing Fears im Moshpit tanzen - das hat 2019 über 1000 Besucherinnen und Besucher zum Haldefest nach Untereichen gelockt. Ein Festival, das von jungen Menschen aus der Region veranstaltet wird. Was die Organisatorinnen und Organisatoren antreibt und worauf sich Feierwütige im Juni freuen können. Denn, so viel sei bereits verraten, es wird nicht nur ein Fest geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

