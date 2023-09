Altenstadt

vor 50 Min.

Die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt heißt die Neuen willkommen

Die "Neuen" in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt wurden bei einem Gottesdienst begrüßt (von links): Pater Thomas Thakadiyel, Kaplan Pater Franziskus Schuler, Maximilian Zanker (FSJ), Pfarrreferentin Christine Schneider, Jonathan Kutter (FSJ) und Pfarrer Thomas Kleinle.

Plus Kaplan Pater Franziskus und Pfarrreferentin Christine Schneider starten jetzt auch ganz offiziell ihren Dienst. Und es gibt noch zwei weitere neue Mitarbeiter.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Zehn Ortschaften gehören zur Pfarreiengemeinschaft Altenstadt. Diese Ortsnamen alle schnell aufzuzählen ist für einen Neuen im Team, so wie Pater Franziskus Schuler es ist, nicht unbedingt eine einfache Sache. Doch er konnte es problemlos - nur bei einem Ort zögerte er. Doch in der Pfarreiengemeinschaft hilft man sich selbstverständlich. Und so kam aus den Reihen der Besucherinnen und Besucher, die zahlreich zu seinem Begrüßungsgottesdienst gekommen waren, schnell die Korrektur. Und lachend ergänzte er den fehlenden Ort.

Pater Franziskus ist Ordensgeistlicher aus Roggenburg. Aufgewachsen als Andreas Schuler in Burtenbach begann er im Jahr 2014 sein Noviziat bei den Roggenburger Prämonstratensern. Fünf Jahre später legte er seine ewige Profess ab, die ihn lebenslang an das Kloster bindet. Im Mai dieses Jahres wurde er dort zum Priester geweiht.

