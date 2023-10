Die Polizei nimmt einem 31-Jährigen ein verbotenes Messer ab

Bei einer Personenkontrolle in Altenstadt legt ein junger Mann ein Einhandmesser vor, das unter das Waffengesetz fällt.

Beamte der Illertisser Polizei haben am Dienstagabend in Altenstadt ein Einhandmesser sichergestellt. Im Rahmen einer Personenkontrolle, die die Polizei am Altenstadter Bahnhof durchführte, fanden Beamte um kurz nach 21 Uhr abends bei einem 31-Jährigen ein verbotenes Einhandmesser. Laut Polizeibericht erwartet den Mann eine Anzeige nach dem Waffengesetz. (AZ)