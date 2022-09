Die "Wilden 40er" aus Altenstadt sind inzwischen über 90 Jahre alt

Lokal Seit mehr als 50 Jahren treffen sich die ehemaligen Klassenkameraden in Altenstadt. Ihr gemeinsames Ziel: Zusammenhalten, mindestens bis zum 100. Geburtstag.

Dass die „Wilden 40er“ einmal bis ins Jahr 2022 bestehen würden, daran haben wohl die Mitglieder vor 50 Jahren selbst nicht geglaubt oder zu träumen gewagt. Denn am Anfang stand ein Klassentreffen, das Schüler aus Altenstadt, Illereichen und Untereichen Anfang der 1970er-Jahre und anlässlich ihres jeweiligen 40. Geburtstags ins Leben gerufen haben.