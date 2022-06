Dieb macht sich an Opferstock in Altenstadt zu schaffen

Jemand hat Geld in der Kirche in Altenstadt gestohlen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngster Zeit.

Es ist noch nicht lange her, dass ein Opferstock in der Fellheimer Herz-Jesu-Kirche aufgebrochen und Geld gestohlen wurde. Nun hat sich ein ähnlicher Vorfall auch wenige Kilometer weiter, in Altenstadt, ereignet. Am Dienstag machte sich laut Polizeibericht in der Friedhofskirche jemand am dortigen Opferstock zu schaffen. Der Täter oder die Täterin musste zwei Vorhängeschlösser gewaltsam öffnen, um an das Geld zu kommen. Die Beute dürfte relativ gering ausgefallen sein. Hinweise nimmt die Inspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)