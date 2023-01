Dieb stiehlt Geldbeutel aus einer Jacke an der Garderobe

In einer Kneipe in Altenstadt hat ein dreister Dieb Beute gemacht. Die Polizeiinspektion Illertissen sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Die Polizeiinspektion Illertissen sucht Zeuginnen und Zeugen eines Diebstahls in Altenstadt. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstag, 14. Januar, im Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr. In einer Kneipe an der Memminger Straße entwendete eine bislang unbekannte Person einen Geldbeutel. Die Besitzerin hatte das Portemonnaie in der Tasche ihrer Jacke aufbewahrt.

Diese hing während ihres Besuchs der Kneipe an der Garderobe. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)