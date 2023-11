Diskussion um die Hainbuche auf dem Altenstadter Friedhof

Plus Bürger ärgern sich über die alte Hainbuche auf dem Altenstadter Friedhof und fordern, dass der Baum gefällt wird. Der Bund Naturschutz wehrt sich dagegen.

In der Bürgerversammlung am 21. November haben mehrere Bürgerinnen und Bürger Altenstadts gefordert, dass der 80 Jahre alte Baum, der den Friedhof dominiert, gefällt wird. Ernst Renner und Bernd Kurus-Nägele vom Bund Naturschutz reagieren darauf mit "vollkommenem Unverständnis". Über beide Positionen werde im Marktgemeinderat noch diskutiert, sagt Bürgermeister Wolfgang Höß.

Ernst Renner, der Vorsitzende der Illertisser Ortsgruppe des Bundes Naturschutz, findet den "Angriff auf einen alten ehrwürdigen Baum auf dem örtlichen Friedhof äußerst befremdend", wie er in seinen Bemerkungen zum Bericht unserer Redaktion über die Bürgerversammlung schreibt. Er vergleicht die Situation mit dem Illertisser Waldfriedhof. Auch dort stehen Bäume und Hecken, die eine große Menge Laub abwerfen. "Aber der städtische Bauhof schafft es, mit dieser Aufgabe fertig zu werden", wettert Renner gegen den Markt Altenstadt.