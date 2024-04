Altenstadt

Diskussionen über Parkverbot und Verkehrsspiegel in Illereichen

Der Altenstadter Bauausschuss hat gegen ein Parverbot in der Marktstraße in Illereichen gestimmt.

Plus Der Altenstadter Bauausschuss nimmt nach Anträgen aus der Bürgerschaft den Verkehr in der Illereicher Marktstraße in den Blick. Zwei Beschlüsse fallen.

Von Armin Schmid

Mit der Verkehrssituation in der Illereicher Marktstraße hat sich der Bauausschuss des Altenstadter Marktgemeinderats während der jüngsten Sitzung befasst. Im Vordergrund stand dabei ein Bürgerantrag für ein Parkverbot in einem Teil der Marktstraße.

Bürgermeister Wolfgang Höß meinte, dass er einem Parkverbot im betreffenden Bereich gegenüber der Marktstraße 18 bis 26 nicht viel abgewinnen könne. Die Straße sei dort nicht außerordentlich beengt. CSU-Marktrat Wolfgang Rommel betonte, dass in dem betroffenen Straßenbereich der Marktstraße viele Autos parken. Andererseits könne man davon ausgehen, dass ein Parkverbot nur zu einer Verlagerung führt. Irgendwo müssten die Autos ja abgestellt werden. "Dann stellen die Bürger ihre Autos halt zwei Straßen weiter ab, dann haben wir dort das gleiche Problem", meinte Rommel.

