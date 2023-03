Drogen in Waschmittelbox: Polizei stoppt Mann auf Autobahn

Die Grenzpolizei verbucht einen Fahndungserfolg. Auf der Autobahn A7 nahe Altenstadt stellen sie Marihuana und Kokain sicher. Ein 38-Jähriger sitzt nun in Haft.

Kurz nach Mitternacht haben Polizisten ein Auto im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A7 bei Altenstadt angehalten. Sie fanden diverse Betäubungsmittel im Fahrzeug des 38-Jährigen und stellten diese sicher. Neben geringer Mengen Marihuana fanden die Beamten rund 50 Gramm Kokain, die der Mann in einer Waschmittelbox versteckt hatte. Laut Polizeibericht leiteten die Beamten sofort ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Drogenhandel mit einer nicht geringen Menge Kokain gegen den 38-Jährigen ein.

Polizisten nehmen 38-Jährigen auf der A7 bei Altenstadt fest

Sie nahmen ihn noch am Kontrollort an der Autobahn vorläufig fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem Haftrichter am Amtsgericht Memmingen vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Zudem steht der Verdacht einer Verkehrsordnungswidrigkeit im Raum. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten fest. Daher leiteten sie auch hier ein Verfahren ein und ordneten eine Blutentnahme an. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. (AZ)