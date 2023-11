Echte Polizei stoppt falsches Polizeifahrzeug bei Altenstadt

Ein Autofahrer verschafft sich mit eingebauten Blaulicht-Blitzern an seinem Wagen freie Fahrt auf der A7. Das kommt einem Beamten der Kripo seltsam vor.

Ein Mann hat mit eingeschaltetem Blaulicht in seinem Auto vorgegeben, ein Polizist im Einsatz zu sein. Ein echter Polizist hat diesem Vorgehen ein Ende gesetzt. Am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei ein schwarzes Auto auf der A7 von Ulm in Richtung Memmingen. An der Front des Fahrzeugs waren Blaulicht-Blitzer eingebaut, die während der Fahrt eingeschaltet waren. Dadurch verschaffte sich der Fahrer des Autos und konnte ohne Behinderung zügig auf der Autobahn fahren.

Als sich dann verkehrsbedingt bei Altenstadt eine Fahrzeugkolonne auf dem linken Fahrstreifen bildete, wechselte das Auto auf den rechten Fahrstreifen und überholte die Kolonne rechts. Was der Autofahrer zu dem Zeitpunkt allerdings nicht wusste: In der rechts überholten Kolonne fuhr ein Beamter der Kriminalpolizei Neu-Ulm in einem echten zivilen Polizeifahrzeug. Da dem Beamten das Fahrzeug sowie die Fahrweise seltsam vorkamen, schaltete er dem Polizeibericht zufolge ebenfalls sein Blaulicht ein, um das Auto anzuhalten.

Der Mann war ohne Erlaubnis mit Blaulicht unterwegs

Bei der Kontrolle des schwarzen Autos stellte sich schnell heraus, dass der 61 Jahre alte Fahrer kein Polizist war. Es handelte sich auch nicht um eine Einsatzfahrt. Der Polizeibeamte verständigte daraufhin eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen, um den Sachverhalt aufzunehmen. Dabei stellten die Beamten das benutzte Blaulicht des "Fake-Polizeifahrzeugs" sicher und leiteten gegen den Fahrer ein Strafverfahren unter anderem wegen Amtsanmaßung ein. (AZ)