Einbrecher hebeln Tür einer Bäckereifiliale auf

Gewaltsam verschaffen sich Unbekannte Zugang zu einer Bäckereifiliale in Altenstadt. Sie richten dabei Schaden an, stehlen aber nichts aus dem Verkaufsraum.

In Altenstadt haben sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Bäckereifiliale verschafft. In der Nacht auf Montag hebelten Unbekannte nach Angaben der Polizei eine Zugangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Ein Entwendungsschaden stellte der Inhaber bisher nicht fest. Der angerichtete Sachschaden an der Tür beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Beamte der Polizei Illertissen sicherten die Spuren der Tat vor Ort. (AZ)