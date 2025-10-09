„Eine Frechheit“: So haben Anwohner das eskalierte Poser-Treffen beim Ex-Aldi-Lager erlebt

Quietschende Reifen und aufheulende Motoren sind zwar nicht mehr zu hören. Zahlreiche Abriebspuren auf dem Asphalt vor und auf dem Gelände des ehemaligen Aldi-Zentrallagers in Altenstadt lassen aber noch erahnen, was sich hier am Wochenende abgespielt haben dürfte. Zahlreiche Auto-Poser aus Süddeutschland, die Polizei spricht von bis zu 200 Fahrzeugen, kamen zusammen. Doch als die Polizei in der Nacht anrückt, eskaliert die Lage. Einsatzkräfte werden mit Pyro beschossen und angegriffen. Die Szene kritisiert das harte Vorgehen, sieht sich teils als Opfer. Wie haben unmittelbare Anwohner den Abend erlebt und wie denken sie über das erneute Poser-Treffen vor ihrer Haustüre?

Schon vor dem eigentlichen Gelände des ehemaligen Aldi-Zentrallagers in Altenstadt sind die Driftspuren der Autoposer zu sehen. Foto: Michael Kroha

„Stören tut es mich persönlich nicht, solange keine Drogen oder Alkohol bei den Fahrern im Spiel sind“, sagt ein Mann mittleren Alters, der gerade in seinem Garten den Rasen mäht, als unsere Redaktion ihn anspricht. Die zahlreichen Fahrzeuge seien im Wohnviertel im Kreis gefahren und hätten schon dort teils gedriftet. Er zeigt Videos davon auf seinem Handy. Der Weg vor seinem Haus sei zugeparkt gewesen, die Einfahrten aber seien frei geblieben. Er habe an dem Abend keine Polizei gerufen. „Das machen bestimmt andere“, sagt er. Pyro habe er nur einmal wahrgenommen. Und am nächsten Tag beim Spazierengehen auch nur einen Feuerwerkskörper am Boden sehen können.

Anwohner zum Poser-Treffen in Altenstadt: „Das sind Jugendliche. Irgendwo müssen sie sich treffen“

„Das sind Jugendliche. Man sollte ihnen nicht alles verbieten, sondern froh sein, dass sie sich noch irgendwo treffen, soziale Kontakte knüpfen“, sagt der Mann, dessen eigener Sohn etwa 20 Jahre alt ist, aber nichts mit Tunern oder Posern am Hut habe. Der Mann selbst sei in deren Alter mit Freunden in Casinos zum Billardspielen gegangen. Das mache die heutige Jugend eben nicht mehr. Sein Vorschlag: Zwei, drei Security-Leute, die fachgerecht geschult sind, oder Polizisten sollen sich hinstellen, um die Sache im Blick zu haben und dann die Poser „leben lassen“. Die Umbauten an den mitunter getunten Fahrzeugen könne die Polizei dann auch im Rahmen einer normalen Verkehrskontrolle überprüfen, so seine Meinung.

Ein paar hundert Meter weiter räumt ein Anwohner gerade in seiner Garage herum, in der zwei Motocross-Räder stehen. Das Verhalten der Poser beschreibt er kurz und bündig als „eine Frechheit“. Ihn stört vor allem der Lärm. Zudem seien die Autos trotz verkehrsberuhigter Zone an seiner Wohnung „vorbeigeschossen“. Es seien sogar „Rennen“ gemacht worden. Einen der Poser habe er angehalten und darauf aufmerksam machen wollen. „Der war sehr frech zu mir. Auch seine Freundin im Auto. Die hat mich alles Mögliche geheißen. Ich kann froh sein, dass ich nicht die Gosch voll bekam“, sagt der Mann, der etwa 200 Meter Luftlinie vom Ex-Aldi-Lager entfernt wohnt und am besagten Abend auch die Polizei rief. Die sei aber bereits informiert gewesen. Er hatte den Eindruck, dass sich die Lage trotz Polizei vor Ort nicht beruhigte. Mindestens 30 Mal sei laut geschossen worden. Er vermutet Böller oder Schreckschusspistolen.

Ex-Aldi-Lager in Altenstadt ist gesperrt: Wie kamen die Poser auf das Gelände?

Was ihn darüber hinaus wundert: Wie die Poser auf das Ex-Aldi-Gelände überhaupt gekommen waren. Schließlich sei die Zufahrt zum Areal mit einer Kette abgesperrt. Die örtliche Feuerwehr könne die zwar für Übungen entfernen. Wie das die Poser aber gemacht haben, sei ihm schleierhaft. Dass die Jugend und Auto-Liebhaber einen Platz braucht, leuchte ihm ein. „Aber nicht so und durch solche Aktionen“. In der Wohnsiedlung nebenan leben schließlich auch Menschen mit kleineren Kindern. Er habe sich früher an einer Tankestelle oder an einer Telefonzelle mit Freunde getroffen. Anwohner hätten sie dabei aber nicht gestört, schon gar nicht in der Nacht.

Das Gelände des ehemaligen Aldi-Zentrallagers ist eigentlich mit einer Kette abgesperrt. Wie kamen die Poser also hinein? Foto: Michael Kroha

Ein weiterer Anwohner hat vom Treffen zunächst nichts mitbekommen. Davon erfahren habe er quasi erst aus der Zeitung. Nicht gerecht findet er, dass die Berichterstattung nun ein mögliches Fehlverhalten eines Polizisten thematisiert. Viel schlimmer wiegt für ihn der Lärm und das unnötige Driften. „Man kann seine Freizeitgestaltung sinnvoller gestalten“, findet er.

„Was mir nicht gefällt, sind die Burger-King-Tüten am nächsten Morgen“

Wieder ein paar hundert Meter weiter erzählt ein Mann, dass sein Sohn als schaulustiger Zuschauer beim Treffen gewesen sei. „Der hat gesehen, dass die Polizei angegangen und in die Enge getrieben wurde. Das geht gar nicht“, erzählt er. Er sei zwar tolerant und er habe auch nichts dagegen, dass die Poser den Hof vor seiner Tür quasi komplett zugeparkt haben. „Was mir aber nicht gefällt, sind die Burger-King-Tüten am nächsten Morgen.“ Beim ersten Treffen im Juli, als die Stadt Ulm eine Allgemeinverfügung wegen eines angekündigten Poser-Treffens erlassen hatte, seien die Autos nach Mitternacht aufgekreuzt. Das sei noch einmal schlimmer gewesen als dieses Mal. „Die sollen sich ordentlich aufführen und die Polizei in Ruhe lassen.“