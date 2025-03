Eisplatten fallen von Lkw auf A7

Von einem Sattelzug sind am Freitagmorgen während der Fahrt auf der A7 bei Altenstadt Eisplatten heruntergefallen. „Nur durch Glück kam es nicht zu einem Verkehrsunfall“, so die Polizei in ihrem Bericht. Der Sattelzug wurde kontrolliert. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige. Die Fahrt konnte erst fortgesetzt werden, als der Fahrer den Sattelauflieger vom Eis befreit hatte. (AZ)

A7 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisplatte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sattelzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis