Altenstadt

vor 17 Min.

Entscheidung steht fest: Altenstadt gibt die Abfallhoheit an den Landkreis ab

Altenstadt gibt die abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Landkreis ab.

Plus Die Marktgemeinde Altenstadt möchte die Müllentsorgung in Zukunft an den Landkreis übertragen. Wie hoch die Kosten tatsächlich werden, ist bislang unklar.

Von Laura Mielke

Die Diskussion um die Rückübertragung der Müllentsorgung an den Landkreis Neu-Ulm ist nun auch beim Marktgemeinderat Altenstadt angekommen. Illertissen, Kellmünz und Osterberg haben sich bereits positiv ausgesprochen. Senden und Vöhringen hingegen möchten die Aufgaben nicht abgeben. Die Altenstadter Rätinnen und Räte wägen Kosten und Nutzen gegeneinander ab.

