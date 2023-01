Erster Kunsthandwerker- und Genussmarkt in Altenstadt

Ein privater Anbieter plant eine neue Veranstaltung in der Kantine Altenstadt. Es soll kein einmaliges Ereignis bleiben.

In Altenstadt soll es künftig einen Kunsthandwerker- und Genussmarkt geben. In diesem Jahr soll der Markt am 1. und 2. April stattfinden. Der Marktgemeinderat steht dem Projekt positiv gegenüber und will dafür sogar eine Ausnahme machen.

Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte in der Sitzung des Gemeinderats, dass es sich hierbei um eine Privatinitiative und dementsprechend auch um eine private Antragstellung handle. Die Durchführung des Kunsthandwerker- und Genussmarkt wird von Jürgen Brugger beantragt, der auch der Veranstalter des Marktes sein wird. Das Projekt soll demnach keine einmalige Aktion bleiben: In den kommenden Jahren ist als Termin immer eine Woche vor Ostern vorgesehen. Die Veranstaltung soll in der Kantine stattfinden, und zwar jeweils samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt soll frei sein, hieß es in der Sitzung.

Für den Kunsthandwerkermarkt in Altenstadt braucht es eine Ausnahme

Wolfgang Höß meinte, dass es sich um eine gute Initiative handelt, die unterstützt werden sollte. Allerdings gäbe es einen Konflikt mit dem Ladenschlussgesetz. Gemäß dem in Bayern geltenden Sonntagsöffnungsverbot (Ladenschlussgesetz) müssen Verkaufsstellen (Ladengeschäfte aller Art sowie sonstige Verkaufsstände) unter anderem an Sonn- und Feiertagen geschlossen sein. Davon könne jedoch eine Ausnahme gemacht werden, wenn es sich um eine immer wiederkehrende Veranstaltung handelt, was es hier der Fall wäre. Der Marktgemeinderat stand der Durchführung eines privat organisierten Kunsthandwerker- und Genussmarkt positiv gegenüber und befürwortete das Projekt einstimmig. (sar)