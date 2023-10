Es gibt wieder einen Wochenmarkt in Altenstadt

Immer donnerstags ist ab jetzt wieder Markttag in der Marktgemeinde. Das Angebot zum Start ist vielfältig.

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass in Altenstadt zuletzt ein Wochenmarkt stattgefunden hat. Ende Oktober wird die Tradition nun wieder neu belebt: Immer donnerstags ist jetzt wieder Markttag in der Marktgemeinde.

Wie berichtet, hatte der Marktgemeinderat Anfang August beschlossen, die Markttradition wieder einzuführen. Der ursprüngliche Wochenmarkt in Altenstadt war über die Jahre mangels Interesse eingeschlafen. Das lag offenbar auch daran, dass der ursprüngliche Standort am Hermann-Rose-Platz direkt an der Ortsdurchfahrt nicht ideal für das Marktgeschehen war. Inzwischen hat Altenstadt aber einen neuen Marktplatz - und damit beste Voraussetzungen für eine Neuauflage.

Der erste Wochenmarkt auf dem Marktplatz in Altenstadt findet nach Auskunft der Gemeindeverwaltung am Donnerstag, 26. Oktober, statt. Von 13.30 bis 17 Uhr werden Fleisch und Wurst, Obst und Gemüse, Eier und Nudeln sowie Käse und Oliven angeboten. Außerdem kommt ein Kaffeemobil. (AZ)