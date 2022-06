Faktencheck zum Projekt "Alte Bleiche" in Altenstadt: Das ist derzeit geplant

Lokal Ein Bürgerbegehren gegen die Sanierung der Alten Bleiche hat der Marktrat abgelehnt. Grund seien Fehlinformationen. Hier das Wichtigste zum Projekt auf einen Blick.

In der jüngsten Sitzung des Altenstadter Marktgemeinderats wurde beschlossen, dass das Bürgerbegehren zur Alten Bleiche zunächst abgelehnt wird. Grund dafür ist, wie berichtet, ein ausführliches Gutachten eines Rechtsanwalts, das darlegt, dass das Schreiben Fehlinformationen enthält und diese zum Teil unvollständig sind. Die Rätinnen und Räte sowie die Bürgermeister befürchten, dass die Altenstadter nicht gut genug über das Vorhaben informiert sind. Unser Faktencheck zur Alten Bleiche zeigt, was geplant ist und welche Kosten auf die Gemeinde zukommen.