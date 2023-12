Altenstadt

Feuer bricht in einer Küche in Altenstadt aus

In der Küche einer Wohnung in Altenstadt ist Feuer ausgebrochen.

Von Wilhelm Schmid

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei rückten am Sonntagmittag zu einem Brand in einer Wohnung in Altenstadt aus.

Zu einem "Zimmerbrand mit Personen in Gefahr" ist die Feuerwehr Altenstadt am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr gerufen worden. Schon beim Eintreffen sahen die Feuerwehrleute starken Rauch aus dem Obergeschoß eines Gebäudes aufsteigen, das früher als Hotelgasthof gedient hatte und nun ein Lokal im Erdgeschoß und Wohnungen darüber beherbergt. Hausbewohner löschen Brand in Altenstadt In der Küche einer der Wohnungen im Obergeschoß war das Feuer ausgebrochen, das die Einrichtung vollständig zerstörte. Hausbewohnern war es gelungen, den Brand mithilfe von Pulverlöschern noch vor Ankunft der Feuerwehr zu löschen. Drei Personen wurden von Rettungsdienst und Notarzt auf Rauchgasinhalation untersucht, konnten aber nach ambulanter Versorgung an der Einsatzstelle wieder entlassen werden. Ob weitere Wohnungen durch Rauch und Ruß in Mitleidenschaft gezogen wurden, wird noch untersucht. Deshalb wird die Schadenshöhe in einer ersten vorläufigen Schätzung mit "im mittleren fünfstelligen Eurobereich" angegeben. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

