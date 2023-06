Altenstadt

14:45 Uhr

Feuerwehr rettet in Altenstadt eine Hündin aus der Iller

Plus Hündin Mila liebt das Wasser. Das wäre ihr in Altenstadt beinahe zum Verhängnis geworden. Feuerwehrleute schaffen es, das Tier wieder aus dem Fluss zu ziehen.

Die Labradorhündin Mila hat der Altenstadter Feuerwehr ihre Lebensrettung zu verdanken: Mit ihrem Besitzerehepaar Andrea und Torsten Bärm war die zweieinhalb Jahre alte Hündin auf der Rückreise von einem Italienurlaub in Bolsena, einer Stadt am gleichnamigen See, etwa 100 Kilometer nördlich von Rom. Nach 850 Kilometern Fahrt hatte das Ehepaar eine Zwischenübernachtung in Altenstadt eingelegt, um von dort die restlichen 450 Kilometer nach Bad Honnef bei Bonn am Rhein anzugehen. Zuvor wollte das Paar der Hündin noch einen Spaziergang am Ufer der Iller gönnen. Doch der Fluss wäre dem Tier beinahe zum Verhängnis geworden.

„Sie liebt das Wasser“, erzählte Andrea Bärm am Freitag nach einer aufregenden Rettungsaktion. Was war passiert? Etwa 200 Meter südlich der Fischerhütte auf der bayerischen Illerseite gelang es der Hündin, sich aus dem Halsband heraus zu winden. Noch ehe ein Eingreifen möglich gewesen wäre, war Mila bereits ins Wasser gesprungen und hatte sich in einer Kuhle unterhalb der Uferböschung versteckt. Dem Besitzer Torsten Bärm blieb nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu Hilfe zu rufen. Diese rückte mit ihrem Rüstwagen an und unternahm erste Rettungsversuche.

