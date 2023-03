Altenstadt

Feuerwehreinsatz in der Nacht: Geräteschuppen brennt fast vollständig aus

Die Feuerwehr war in der Nacht in Altenstadt im Einsatz.

Ein Schuppen in einem Wohngebiet in Altenstadt geht in Flammen auf. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Ein Geräteschuppen ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Altenstadt im Bereich eines Wohngebietes in geraten Brand. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand. Jedoch brannte der Schuppen im Bahnhofsbrühl nahezu vollständig aus. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Anwohner gegen 3 Uhr durch ein Knistern wach und konnte anschließend ein offenes Feuer aus dem Geräteschuppen feststellen. Umgehend wurde die Feuerwehr verständigt. Feuerwehr kann bei Brand in Altenstadt das Übergreifen verhindern Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der langgezogene Schuppen, der mit einem Mehrfamilienhaus verbunden ist, bereits in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten die Flammen abgelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Wie die Feuerwehr Altenstadt auf Facebook berichtet, mussten umliegende Häuser aufgrund der massiven Rauchentwicklung und Brandgefahr evakuiert. In dem Schuppen befanden sich einzelne abgetrennte Abteile, in denen überwiegend Gartengeräte und Fahrräder gelagert waren. Verletzt wurde niemand. Der Innenraum brannte jedoch fast vollständig aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 20.000 Euro. Feuerwehreinsatz in Altenstadt: Brandursache ist noch unklar Es waren insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Altenstadt sowie der Kreisbrandrat und ein Rettungswagen vor Ort. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. Erste Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

