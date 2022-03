Unbekannter will in Wohnhaus in Altenstadt einbrechen

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in Altenstadt, in ein Wohnhaus einzubrechen. Dann brach er sein Vorhaben ab. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montagvormittag hat ein bislang Unbekannter versucht, in ein Wohnhaus in der Blütenstraße in Altenstadt einzubrechen. Wie die Polizeiinspektion Illertissen mitteilt, machte sich der Täter zwischen 9.50 und 10.50 Uhr an der Terrassentür zu schaffen. Mit einem Glasschneider wollte er vermutlich ein Loch in die Scheibe schneiden, um an den Türgriff zu gelangen.

Aus unbekannten Gründen brach der Einbrecher sein Vorhaben ab. Laut Polizei könne er gestört worden sein, da die angegangene Gebäudeseite gut einsehbar ist. Entwendet wurde demnach nichts, da er keinen Zutritt zum Einfamilienhaus bekam. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter Telefon 07303/9651-0. (AZ)