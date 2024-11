Filzinger Adventsmarkt sammelt 11.500 Euro für wohltätige Zwecke

Der Filzinger Adventsmarkt „Einstimmung in den Advent“, ist nicht nur ein stimmungsvoller und von weithin gut besuchter Markt, sondern auch eine Veranstaltung mit großem, sozialem Engagement. Veranstalter sind die Filzinger Lindenbaumfreunde, die auch in diesem Jahr wieder ein beachtliches Spendenaufkommen erwirtschaftet haben.

Filzinger Adventsmarkt: Rekordspende von 11.500 Euro erreicht

Insgesamt 11.500 Euro sind es, die dank des ehrenamtlichen Engagements der Vereinsmitglieder zusammen gekommen sind und an soziale und karitative Organisationen weitergegeben werden. Je 2000 Euro gingen an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, an das Hospiz in Illertissen und an das Kinderdialysezentrum in Memmingen. 1000 Euro an Spendengeldern wurden an die Wachkomapatienten Illertissen, die Sonnenkinder, den Bunten Kreis und Heart for Life in Senden weitergegeben.

Örtliche Vereine und Institutionen wurden ebenfalls durch Spenden unterstützt. Darunter war die Feuerwehr Filzingen, die Wasserwacht, der Kindergarten, die Arbeiterwohlfahrt und auch das ESSV-Zeltlager. Das adventliche Geschehen neben der markanten Dorflinde hat auch heuer zu einem Familienausflug, zum geselligen Beisammensein und zum gemütlichen Verweilen eingeladen und durch den Verkauf von Glühwein, Nussmakronen und Weihnachtsstollen die Grundlage für weitere Spendenerlös geschaffen.