Frau findet bei Haushaltsauflösung in Altenstadt ein altes Gewehr

Im Nachlass einer verstorbenen Frau in Altenstadt taucht eine Waffe aus dem Jahr 1908 auf. Eine 63-Jährige reagiert so, wie es auch die Polizei empfiehlt.

Eine Frau hat bei der Polizei in Illertissen angerufen, weil bei der Haushaltsauflösung einer verstorbenen Verwandten eine Waffe zum Vorschein kam. Der Anruf der 63-Jährigen ging laut Polizeibericht am Dienstagmittag in der Dienststelle ein. Die Frau gab demnach an, im Haushalt der nahen Verwandten ein Gewehr gefunden zu haben. Eine Streifenwagenbesatzung machte sich auf den Weg und nahm die Waffe vor Ort genauer in Augenschein. Diese gehörte dem ebenfalls bereits verstorbenen Ehemann dieser Verwandten. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Mauser, Modell 1908, handelte, für die der Besitzer keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß.

Finder sollten Waffen und Munition keinesfalls selbst zur Polizei bringen

Wie die Polizei weiter mitteilt, brachten die Beamten das Gewehr zur Dienststelle. Es wird vernichtet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Menschen Waffen oder Munition, die in Nachlässen gefunden werden, keinesfalls selbstständig zu einer Polizeidienststelle fahren sollten. "Zum einen haben die Erben meist keine Sachkenntnis vor allem auch bezüglich des Ladezustandes der Waffe und bringen sich selbst oder andere unnötig in Gefahr, falls sich unbeabsichtigt ein Schuss lösen sollte", schreibt die Polizei. Zum anderen machten sich die Betroffenen strafbar, da der Transport dem Gesetz nach als Führen einer Waffe gelte und die dazu benötigte Erlaubnis meist nicht vorliege. In diesem Fall hat die 63-Jährige nach Angaben der Polizei also richtig reagiert. (AZ)