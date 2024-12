Freie Wähler Altenstadt benennen sich um und wollen das Rathaus erobern

Schon als die Bundesvereinigung Freie Wähler vor 15 Jahren gegründet wurde, machten die Freien Wähler in Altenstadt nicht mit, der Verein wollte kommunal verwurzelt und eigenständig bleiben. Jetzt hat die Gruppierung ihren Namen gewechselt und heißt Unabhängige Wählergemeinschaft Altenstadt und Ortsteile (UWG). Dass es dazu kam, liegt an Hubert Aiwanger. Der Verein aus dem Landkreissüden will sich klar von den Freien Wählern auf Landesebene und deren Vorsitzenden abgrenzen. Gleichzeitig kündigt die neue UWG einen weiteren Schritt an: Sie will erstmals einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken.

