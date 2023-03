Garage angefahren und beschädigt

Es muss beim Rangieren passiert sein: Eine unbekannte Person hat in Altenstadt Schaden an einer Metall-Garage hinterlassen.

Bei der Polizei hat sich am Freitag ein Garagenbesitzer aus Altenstadt gemeldet und eine Unfallflucht angezeigt. Der 61-Jährige gab der Polizei gegenüber an, dass im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag, um etwa 13.30 Uhr, bis zum Freitag, gegen 16 Uhr, die linke Ecke seiner Garage aus Metall eingedrückt worden war. Den Spuren vor Ort zufolge prallte vermutlich ein Fahrzeug beim rückwärts Rangieren gegen die Verkleidung der Garage, so die Polizei. Der Sachschaden wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (AZ)