Altenstadt

vor 33 Min.

Gedenktafel der Altenstadter Synagoge wird zum Verkauf angeboten

Der lange Streit um die Gedenkstelen (rechts im Bild) in Altenstadt hat sich nun auf die Gedenktafel (links) ausgeweitet.

Plus In Altenstadt schwelt seit Jahren ein Streit um die Stelen, die an die ehemalige Synagoge erinnern. Nun unternimmt der Hauseigentümer einen ungewöhnlichen Schritt.

Von Laura Mielke

Es ist eine außergewöhnliche Information, die unsere Redaktion von der Marktgemeinde Altenstadt erhalten hat. Die Gedenktafel, an einer Hausfassade, die an die ehemalige Synagoge erinnert, steht auf einem Kleinanzeigenportal im Internet zum Verkauf. Einen Preis nennt der Verkäufer nicht. Dahinter steckt ein langer Rechtsstreit zwischen den Hauseigentümern und der Marktgemeinde.

