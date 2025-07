Als Geisterfahrer war am frühen Freitagmorgen ein 73-Jähriger auf der A7 bei Altenstadt unterwegs. Kurz nach 2 Uhr kam einer Polizeistreife in Richtung Füssen ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug als Geisterfahrer entgegen. Die Streife wendete an der nächsten Anschlussstelle und fuhr parallel auf Höhe des Geisterfahrers, bis dieser wendete.

