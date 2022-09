Gelungene Premiere für das Weinfest in Altenstadt

Lokal Zum Abschluss der umfangreichen Bauarbeiten in der Ortsmitte wurde am Wochenende gefeiert. Die Pfarreiengemeinschaft zeigte dabei viel Gemeinsinn.

Die Premiere ist gelungen. Das erste Weinfest der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt war ein toller Erfolg. Anlass für die Veranstaltung war der Abschluss der Sanierungsarbeiten am Pfarrkomplex sowie der neue Gut-Hirten-Weg zwischen Pfarrzentrum und der Senioreneinrichtung Haus Elfriede.