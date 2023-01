Gemeinde ist künftig Veranstalter des Kleidermarktes

Plus Die Diözese Augsburg hat dem Kindergarten Altenstadt die Durchführung des Marktes untersagt. Dahinter stecken steuerliche Gründe. Jetzt springt die Gemeinde ein.

Die Marktgemeinde Altenstadt wird künftig beim Kleidermarkt die Rolle des Veranstalters übernehmen. Das hat der Marktgemeinderat jetzt beschlossen. Bisher lief der Kleidermarkt über den Kindergarten Altenstadt – doch der hatte nun von der Diözese Augsburg ein Verbot für die weitere Durchführung des Kleidermarktes bekommen.