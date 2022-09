Altenstadt

07:00 Uhr

Gemeinderat beschließt neues Wohnareal auf Obermeier-Gelände

Zwei mehrgeschossige Häuser mit Wohn- und Gewerbeflächen sollen in Altenstadt gebaut werden.

Lokal Auf dem Obermeier-Gelände in Altenstadt plant ein Investor zwei dreigeschossige Wohnhäuser. Auch Gewerbeflächen sollen Platz finden.

Von Laura Mielke

Im Bereich des ehemaligen Obermeier-Geländes in Altenstadt ist in den vergangenen Jahren einiges geschehen. 2017 eröffnete der Aldi am neugestalteten Marktplatz samt Dorfbrunnen, nun wird ein weiterer Abschnitt neu aufgebaut. Hinter der Memmingerstraße 69 und 67 sind zwei Wohnhäuser geplant.

