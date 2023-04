Altenstadt

Getötetes Ehepaar: So ermittelt die Polizei am Tatort in Untereichen

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Einfamilienhaus in Altenstadt-Untereichen durchkämmt die Polizei die Umgebung auf der Suche nach der Tatwaffe und Spuren.

Nach dem Tod eines Ehepaars war am Montag die Polizei mit einem Großaufgebot am Tatort in Untereichen. Was sie suchen, ist das entscheidende Beweisstück in dem Verbrechen.

Es ist eigentlich kein Ort für ein Verbrechen. Gepflegte Einfamilienhäuser reihen sich aneinander, im Mühlbach plätschert das Wasser – so als wäre nichts gewesen. Trotzdem hat sich hier Grausames zugetragen. Ein Ehepaar – er 70, sie 55 Jahre alt – wurde getötet. Seit die beiden Leichen am Samstag entdeckt wurden, ist die Polizei im Einsatz. Am Montag rückte noch mal ein Großaufgebot an – und auch Menschen aus der Nachbarschaft kamen zum Tatort.

Nachbarn in Untereichen sind nach dem Tod des Ehepaars betroffen

Ein Senior kommt am Montagmorgen bei seinem Spaziergang am Tatort vorbei. Er wohne am anderen Ende der Siedlung, sagt er. Dass hier ein grausiges Verbrechen geschehen sein muss, hatte er am Wochenende schon mitbekommen. Da sei ein Polizeihubschrauber geflogen, viele Autos standen rund um das Haus, in dem die beiden Toten entdeckt worden waren. Er sei schockiert, sagt der Mann. Obwohl er die beiden Opfer nicht gut gekannt hatte. Aber Untereichen ist klein: "Man hat sich gegrüßt." Ein anderer Passant, der mit einem Kinderwagen unterwegs ist, gibt sich betroffen. Auch er hatte mit dem Ehepaar nie persönlich zu tun gehabt. Doch das Untereichen jemals Schauplatz eines solchen Verbrechens sein würde, habe ihn überrascht und schockiert, sagt er.

