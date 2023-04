Ehepaar wird tot im eigenen Wohnhaus gefunden

In einem Ortsteil von Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) ist ein Ehepaar tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann und die Frau umgebracht wurden.

Im Altenstadter Ortsteil Untereichen sind ein 70-jähriger Mann und seine 55 Jahre alte Ehefrau getötet worden. Angehörige fanden das Ehepaar am Samstagnachmittag in seinem Haus leblos auf. Die Kripo geht derzeit von einem gewaltsamen Tod des Mannes und der Frau aus. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Angehörige des Ehepaares versuchten am Samstagnachmittag, die beiden zu erreichen, dies verlief ergebnislos. Als sie am Wohnhaus des Paares nachschauten, fanden sie beide leblos auf.

19 Bilder Ehepaar in Wohnhaus in Untereichen getötet: Die Fotos vom Tatort Foto: Franziska Wolfinger

Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen. Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler von einem gewaltsamen Tod des 70-jährigen Mannes und seiner 55-jährigen Ehefrau aus.

Totes Ehepaar in Altenstadt: Polizei Neu-Ulm ermittelt wegen eines Tötungsdelikts

Weitere Ermittlungen übernahmen im Laufe des Samstags die zuständigen Fachkommissariate der Kripo Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen. Nach der Befundaufnahme vor Ort mit Unterstützung eines Rechtsmediziners der Universität Ulm gehen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt von einem zweifachen Tötungsdelikt aus.

Die genauen Umstände sowie mögliche Hintergründe sind Gegenstand der umfangreichen, aktuellen Ermittlungen in alle Richtungen. Die Kripo Neu-Ulm hat hierfür eine stark besetzte Ermittlungsgruppe gebildet. Tatverdächtige gibt es nach Angaben eines Polizeisprechers noch nicht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch