Altenstadt

vor 17 Min.

Neue Aktion bietet Gottesdienste in der Zimmerei und im Bauwagen

Plus Mit der Aktion "Gottes Wort an ungewöhnlichen Orten" startet die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt im Advent ein besonderes Projekt.

Von Zita Schmid

Eine Zimmerei und Biogasanlage, ein Kindergarten, Bienenhaus oder eine Bogenschießanlage sind – je nach Beruf, Alter oder auch Hobby – Orte des täglichen Lebens. Doch lässt sich hier auch ein Zusammenhang mit der Bibel finden und Stellen mit passenden Worten? Das immer am ersten Adventssonntag beginnende Kirchenjahr wurde heuer in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt unter das Motto "Gottes Wort an ungewöhnlichen Orten" gestellt. Einmal im Monat werden an Plätzen, an denen normalerweise keine Gottesdienste gefeiert werden, Andachten stattfinden. Ein spannendes Vorhaben, findet Pfarrer Thomas Kleinle.

