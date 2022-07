Altenstadt

vor 32 Min.

Größte Anlage in Schwaben: Startschuss für den Altenstadter Solarpark

Altenstadt baut einen Solarpark so groß wie 23 Fußballfelder.

Lokal In nur drei Monaten soll der 23 Fußballfelder große Solarpark an der A7 fertiggestellt werden. Das soll die derzeit größte Freiflächen-PV-Anlage Schwabens sein.

Von Laura Mielke

23 Fußballfelder, 35.700 PV-Module, 66 Wechselrichter, 12.000 Pfosten und 210.000 Schrauben. Das Großprojekt der Schmid & Brugger GmbH, beziehungsweise der Firmeninhaber Armin Schmid und Christian Brugger, in Illereichen soll die aktuell größte durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geförderte Freiflächen-PV-Anlage in ganz Schwaben sein. Damit geht die Marktgemeinde einen Schritt weiter in Richtung Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen