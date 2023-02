Günther Backhaus lag die Geschichte Altenstadts besonders am Herzen

Plus Er archivierte über Jahrzehnte Dokumente zur Geschichte seiner Heimatgemeinde. Auch kirchlich war Günther Backhaus sehr aktiv. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Mit Günther Backhaus ist ein überaus engagierter Bürger des Marktes Altenstadt gestorben. Besonders die Geschichte des Ortes war seine große Leidenschaft. Jahrzehntelang sammelte, dokumentierte und archivierte er Unterlagen zur Vergangenheit seiner Heimatgemeinde. Er war ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um geschichtliches Wissen und entsprechende Hintergrundinformationen ging.