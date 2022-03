Polizei sucht nach vermisstem Jugendlichen aus Altenstadt

Ein 15-Jähriger aus Altenstadt besucht einen Freund in Hamburg. Dann verschwindet er. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung und bittet um Mithilfe.

Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Jugendlichen aus Altenstadt gestartet. Der 15-Jährige durfte nach Angaben der Illertisser Polizei mit Erlaubnis seiner Erziehungsberechtigten einen Freund in Hamburg besuchen. Bei diesem Freund kam er auch an, allerdings blieb er nicht dort. Der letzte Kontakt mit Angehörigen fand am Montag, 7. März, statt.

Konkrete Hinwendungsorte sind laut Polizeibericht nicht bekannt, es bestehen lose Kontakte ins europäische Ausland, eventuell in die Niederlande, nach Schweden oder Norwegen. "Der Jugendliche hat Bargeld bei sich, vermutlich wird er sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder als Anhalter fortbewegen", teilen die Beamten mit.

Der Vermisste Jakob Krijger aus Altenstadt. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisster Jugendlicher aus Altenstadt: So sieht er aus

Der 15-Jährige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,60 Meter groß und hat eine schlanke Figur, einen blassen Teint und dunkelblonde, lange Haare. Er trägt eine Brille und hat eine Zahnspange. Meist trägt er lackierte Fingernägel und unter Umständen auch weiblich anmutende Bekleidung. Neben Deutsch spricht er auch Englisch, er hat eine hohe Stimme und eine schnelle Aussprache. An markanten Gegenständen hat er einen großen Hut und einen schwarz-oliven 40-Liter-Rucksack sei sich.

Es könnte sein, dass der Jugendliche medizinische Hilfe benötigt. Wer den Jugendlichen gesehen hat oder weiß, wo er sich derzeit aufhält, wird gebeten, mit der nächsten Polizeidienststelle Kontakt aufzunehmen, den Polizeinotruf unter der Nummer 110 zu wählen oder direkt die Polizeiinspektion in Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 zu verständigen. (AZ)