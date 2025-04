Zusammen geht vieles besser – in diesem Sinne hat sich Ende 2024 in Untereichen ein Freundeskreis gegründet. „Hand in Hand für unsere Dorfkirche“, nennt sich das 15-köpfige Team, das mit verschiedenen Aktionen Geld für die Sanierung ihrer Pfarrkirche Sankt Peter und Paul zusammenbringen will.

