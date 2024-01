Altenstadt

11:00 Uhr

Harmonia Illereichen hat eine neue Führung

Plus Der plötzliche Tod des Vorsitzenden hatte den Verein im Herbst tief getroffen. Nun ist die Nachfolge geregelt. Ob das Jubiläum nachgefeiert wird, ist noch offen.

Von Zita Schmid

Die Harmonia Illereichen verbindet die Freude am Singen. Das soll weiterhin so sein. Dabei hatte im September vergangenen Jahres der Tod des Vorsitzenden Heinz Hanl den Verein tief getroffen. Nun tritt Erika Weh seine Nachfolge an. Bei der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung wurde die vormalige stellvertretende Vorsitzende an die Spitze des Gesangvereins gewählt. „Wir hätten dafür keine Bessere finden können“, sagt dazu Helmut Trautwein. Er selbst war bislang Beisitzer und wird zukünftig als ihr Stellvertreter agieren.

Seit 2006 hatte Heinz Hanl als Vorsitzender den Gesangverein Harmonia Illereichen geleitet. Seit 2013 stand ihm dabei Erika Weh als stellvertretende Vorsitzende zur Seite. Nach seinem plötzlichen Tod übernahm sie seine Amtsgeschäfte dann ganz. Heinz Hanl galt als begeisterter Sänger, der den Gesangverein mit Überzeugung und Leidenschaft führte. Ein besonderes Anliegen waren ihm die Auftritte des Chores bei den Seniorinnen und Senioren im Haus Elfriede in Altenstadt. Wöchentliche Treffen der Sängerschar gemäß dem Vereinsmotto „Freundschaft“ wurden unter seiner Vorstandschaft gepflegt.

