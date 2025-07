Hat ein Mann Kinder auf dem Schulweg fotografiert? Polizei sucht Zeugen

Hat ein Mann am Dienstag in Altenstadt Schulkinder fotografiert oder steckt etwas anderes dahinter? Nach einer verdächtigen Wahrnehmung einer achtjährigen Schülerin bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen.

Das Mädchen hatte ihrer Mutter von dem Vorfall am Nachmittag erzählt. Zugetragen haben soll er sich bereits am Morgen, gegen 7.10 Uhr. Der Mann im Alter von etwa 50 bis 60 Jahren soll mit einem Fahrrad in der Alten Straße auf Höhe der Hausnummer 4 gestanden haben. Das Mädchen meinte, dass sie und weitere Kinder auf dem Schulweg von dem Mann mit dem Handy fotografiert wurden. Der besagte Mann aber habe keinen Kontakt zu den Schülern aufgenommen.

Unklar ist bisher, ob es sich um eine irrige Annahme handelt, dass der Mann die Schulkinder fotografiert hat, oder es sich tatsächlich so zugetragen hat. Möglicherweise wurde eine Alltagshandlung, beispielsweise das Lesen einer Textnachricht auf dem Handy oder ein Telefonat mit der Freisprechfunktion mit gleichzeitigem Halten des Handys auf Höhe des Kopfes so interpretiert, dass der Handynutzer Fotos gemacht habe.

Die Polizei Illertissen geht der besagten Mitteilung nach und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)