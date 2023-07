Hat jemand Steine von einer Brücke auf die A7 geworfen?

Eine Frau ist auf der Autobahn bei Altenstadt unterwegs, als ein harter Gegenstand von oben auf ihr Fahrzeug trifft. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Möglicherweise hat ein Unbekannter bei Altenstadt Steine von einer Brücke auf die A7 geworfen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 31-Jährige am Freitag gegen 7.20 Uhr mit ihrem Auto auf der A7 in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Eisenbahnbrücke im Bereich der Anschlussstelle Altenstadt knallte ein unbekannter Gegenstand auf die Motorhaube und anschließend in die Windschutzscheibe. Die Motorhaube wurde stark deformiert und die Frontscheibe zersprang. Die 31-jährige Frau blieb unverletzt und konnte an der Anschlussstelle Altenstadt abfahren. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen in einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein unbekannter Täter einen Stein oder ähnlichen Gegenstand auf das Fahrzeug oder wahllos auf die Autobahn geworfen hat. Zeugen können Hinweise an die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 melden. (AZ)