Herber Verlust für Altenstadt: Beide Metzgereien im Ort schließen

Plus Die Metzgerei Weh in Altenstadt ist bereits zu, die Metzgerei Schöllhorn wird den Betrieb im Oktober beenden. Welche Gründe dafür maßgeblich sind.

Die Nahversorgung wird in der Marktgemeinde Altenstadt künftig deutlich eingeschränkt sein. Regional produzierte Steaks, Schnitzel oder Wurstprodukte einzukaufen wird mit Blick auf die örtlichen Metzgereien in der über Jahre und Jahrzehnte gewohnten Form nicht mehr möglich sein. Eine der beiden Altenstadter Metzgereien hat bereits geschlossen und auch die andere wird bald nicht mehr für die Lebensmittelversorgung mit Fleischwaren und Wurstprodukten im Ort zur Verfügung stehen.

Vielfältig sind die Herausforderungen, die bei der Inhaberfamilie der Metzgerei Schöllhorn zum Entschluss geführt haben, den Familienbetrieb Ende Oktober endgültig zu schließen. Allen voran nannte Johann Schöllhorn im Gespräch mit unserer Redaktion den vorherrschenden Fachkräftemangel. Da er selbst bald 65 Jahre alt wird, möchte der Inhaber gerne in Ruhestand gehen. Sein Sohn Andreas, selbst gelernter Metzgermeister, hatte eigentlich die Absicht, die Metzgerei und das Fleischwaren-Fachgeschäft in der Bahnhofstraße weiterzuführen. Allerdings ist es nicht gelungen einen Metzger zu finden, der die Arbeitskraft des Vaters ersetzt hätte. Somit wäre die eigene Schlachtung im Hause und die handwerkliche Wurstherstellung mit dem Ruhestand von Johann Schöllhorn nicht mehr dauerhaft möglich gewesen.