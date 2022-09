Altenstadt erhöht Gebühren für Grüngutannahme in Herrenstetten

Die Kosten für die Abgabe von Grüngut am Kompostplatz werden zu Beginn des neuen Jahres erhöht. Was das nun kostet.

Seit 2014 verlangt die Marktgemeinde auf dem Kompostplatz in Herrenstetten pro angefangenem Kubikmeter Grüngut 2,50 Euro. Für kleine Mengen einen Euro und für Wurzelstöcke seit 2009 20 Euro pro Kubikmeter. Aus der Bevölkerung kam der Vorschlag, die Kosten gänzlich abzuschaffen. Der Bau-, Werks- und Umweltausschuss beschloss nun aber eine Erhöhung. Wieso?

Gelegentlich komme es in Altenstadt zu Beschwerden aus der Bevölkerung, denn in anderen Gemeinden müsse man für Kompost kein Geld zahlen. Hintergrund hierzu ist, dass beispielsweise in Illertissen die Abgabe für Grüngut direkt auf die allgemeine Müllgebühr umgerechnet wird. Nach den Worten des Zweiten Bürgermeisters Konstantin Zanker wolle man das in Altenstadt nicht. Wer keinen Garten habe, solle nicht dasselbe bezahlen müssen. Darum wird ein Drittel der Kosten direkt, bislang 2,50 Euro, auf die Bürgerinnen und Bürger bei der Abgabe ihres Grünguts umgelegt.

Darum kam der Ausschuss in der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend nun zu dem Entschluss, die Gebühren in Herrenstetten ab 1. Januar anzupassen. Der angefangene Kubikmeter Grüngut kostet dann 3 Euro. Die Gebühr für Kleinmengen bleibt gleich. Für Wurzelstöcke fallen 25 Euro pro Kubikmeter an. (mield)