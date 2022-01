Fenster aufgehebelt: Einbruch in Wohnhaus in Herrenstetten

Jemand ist in ein Wohnhaus im Altenstadter Ortsteil Herrenstetten eingestiegen und hat die Räume nach Geld und Wertsachen durchsucht. Die Polizei ermittelt.

In der vergangenen Woche wurde in ein Wohnhaus in Herrenstetten eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drang der oder die Unbekannte zwischen Mittwoch, 12. Januar, und Samstag, 15. Januar, in das Gebäude im Amselweg ein. Die Eigentümer waren zu dieser Zeit verreist. Bemerkt hat den Einbruch ein Nachbar, der sich während der Abwesenheit der Familie um das Haus kümmerte.

Einbruch in Herrenstetten: Räume nach Wertsachen durchsucht

Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und durchsuchte sämtliche Räume nach Wertsachen und Bargeld. Der Wert der Beute liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort führten die Polizeiinspektion Illertissen und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Nun hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter Telefon 0731/8013-0 melden. (AZ)