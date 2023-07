Ihm war's zu laut: Mann bewirft Hochzeitsgesellschaft mit Eiern

In Altenstadt wirft ein 50-Jähriger rohe Eier auf Hochzeitsgäste. Er fühlte sich in seiner Nachtruhe gestört.

Weil sich ein 50-Jähriger von einer Hochzeitsgesellschaft in seiner Nachtruhe gestört fühlte, hat er die Feiernden kurzerhand mit rohen Eiern beworfen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Sonntag, gegen ein Uhr, in der Memminger Straße in Altenstadt.

Weil bei den Eierwürfen die Hose eines 46-Jährigen stark verschmutzt und beschädigt worden sein soll, ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden in Höhe von 50 Euro aus. (AZ)