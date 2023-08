Altenstadt-Illereichen

vor 42 Min.

Villa für 6,3 Millionen Euro zu kaufen – steckt eine Insolvenz dahinter?

Die "Villa Reuswich" in Altenstadt-Illereichen steht zum Verkauf. 2001 wurde sie im Auftrag von Klaus Harisch erbaut.

Plus Die "Villa Reuswich" in Altenstadt-Illereichen ist zu haben. Eine Firma des Bewohners steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Seine Geschäftsgebaren gelten als zweifelhaft.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Spielplatz und Teich im Garten, zwei Pools und ein Festsaal mit Sternenhimmel und Bar für bis zu 70 Gäste: Das Inserat zu einem Anwesen in Altenstadt-Illerreichen, das auf einschlägig bekannten Immobilienportalen im Netz zu finden ist, hat es in sich. Der Kaufpreis der sogenannten "Villa Reuswich", inklusive Nebenkosten, beläuft sich auf 6,3 Millionen Euro. Durchaus bekanntere Persönlichkeiten haben dort schon gehaust. Auch der aktuelle Bewohner hat bereits für Schlagzeilen gesorgt, meist aber eher negative. Nun steckt eine seiner Immobilienfirmen mit Sitz in Illertissen offenbar in finanziellen Schwierigkeiten.

Wer sich vor Ort einen Überblick über das Anwesen im südlichen Landkreis Neu-Ulm verschaffen will, steht vor meterhohen Zäunen. Die Sicht in die gut zehn Meter breite Einfahrt ist durch ein Tor versperrt. Die Dimensionen der Villa lassen sich daher von außen zwar erahnen, imposanter wirken jedoch die Angaben in einem bekannten Immobilienportal im Internet: Das schlossähnliche Objekt verfügt über elf Zimmer mit 775 Quadratmetern Wohnfläche, vier Schlafzimmer und fünf Badezimmer. Das Grundstück umfasst 13.000 Quadratmeter, die Tiefgarage bietet Platz für fünf Fahrzeuge. Es gibt einen separaten Boten- und Lieferanteneingang. Im Inserat, das nach den Worten eines Anwohners schon seit knapp einem halben Jahr online steht, wird die monatliche Ratenzahlung für eine Kauffinanzierung zu aktuellen Konditionen ausgerechnet: Sie beträgt circa 23.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen