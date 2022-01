Altenstadt-Illereichen

vor 19 Min.

Weihnachtliche Überraschung in Illereichen: Das Krippenfenster von Erika Weh

Trotz Corona in weihnachtliche Stimmung zu kommen ist in Illereichen möglich. Ein Spaziergang durch die Marktstraße wird durch ein Krippenfenster bereichert.

Plus Das Schaufenster eines ehemaligen Lebensmittelladens ist zur großen Krippenkulisse geworden. Sehr zur Freude von Spaziergängern in Illereichen.

Von Armin Schmid

Eine besondere weihnachtliche Überraschung lässt sich derzeit bei einem Spaziergang in der Marktstraße in Illereichen entdecken. Erika Weh hat ihre eigene Krippe in einem großen Fenster des ehemaligen Lebensmittelladens in der Marktstraße 25 aufgebaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .