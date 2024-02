Altenstadt-Illereichen

Wer räumt den Oberen Mühlesbergweg in Illereichen bei Schnee?

Plus Die Maschinen des Bauhofs können den Oberen Mühlesbergweg in Illereichen nicht räumen. Bisher stemmen Anlieger den Winterdienst. Nun gibt es eine neue Idee.

Von Armin Schmid

Der Winterdienst im Oberen Mühlesbergweg im Altenstadter Ortsteil Illereichen ist kein leichtes Unterfangen, das schon seit Jahren immer wieder Mal zu Beratungen- und Diskussionen führt. Da ein Antrag von Anliegern vorliegt, hat sich der Altenstadter Bauauschuss nun mit der Thematik befasst.

Beantragt wird, dass der Obere Mühlesbergweg bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Marktgemeinde geräumt werden soll. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass man den Winterdienst in diesem Bereich schon vor Jahren eingestellt hat. Seither hätten die Anlieger den Winterdienst selbst in die Hand genommen, die Gemeinde habe die Streumittel zur Verfügung gestellt. Der Winterdienst sei in dem steilen Hanggelände mit den Maschinen des Bauhofs nicht mehr zu bewältigen gewesen: "Das Gefahrenpotenzial auf der steilen und schmalen Straße ist sehr hoch." Das Risiko, dass das Bauhofpersonal mit dem Traktor auf der schmalen Straße bei winterlichen Straßenverhältnissen abrutscht, sei einfach zu groß, ergänzte CSU-Marktrat Hubert Berger. Sein Fraktionskollege Wolfgang Rommel ergänzte, dass die schmale Straße in einen Fußweg münde, was den Winterdienst zusätzlich erschwere. Er betonte, dass das Räumen des Fußwegs Sache der Anlieger ist. Für die Straße solle man nach Alternativen gesucht werden, die einen Winterdienst möglich machen.

