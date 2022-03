Altenstadt/Illertissen

vor 57 Min.

Teilnehmer von "Corona-Spaziergang" wechseln von Illertissen nach Altenstadt

Am Sonntag protestierten Menschen in Altenstadt gegen die Corona-Maßnahmen.

Plus Die Gegner der Corona-Maßnahmen haben sich am Sonntag einen anderen Schauplatz für ihre Versammlung ausgesucht. Beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei?

Von Sabrina Karrer

Wochenlang sind Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen sonntags in Illertissen auf die Straße gegangen. In der Spitze protestierten dort an die 1000 Menschen. Zuletzt wanderten die Teilnehmer in Richtung Bellenberg. Am vergangenen Wochenende waren sie allerdings nicht in Illertissen unterwegs - sondern suchten sich einen neuen Ort im Landkreis Neu-Ulm für ihren "Spaziergang" aus: Altenstadt. Die Polizei machte einen möglichen Organisator aus. Der muss nun für die nicht angemeldete Versammlung geradestehen.

