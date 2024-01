Eine Altenstadterin und ein Illertisser fallen auf Internetbetrüger herein

Eine Frau wollte Kleidung im Internet erwerben, ein Mann einen gebrauchten Kinderwagen verkaufen. Kriminellen gelingt es, Geld von beiden zu ergaunern.

Eine Frau aus Altenstadt und ein Mann aus Illertissen sind beim Einkauf beziehungsweise Verkauf von Waren übers Internet Opfer von Betrügern geworden. Sie haben deshalb Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Frau bestellte nach Angaben der Polizei über eine vermutlich gefälschte Internetseite eines großen Bekleidungsgeschäftes Waren im Wert von mehr als 50 Euro. Die Bestellung kam jedoch nicht bei der Frau an, stattdessen erhielt sie eine fingierte E-Mail vom Zoll mit Bezug zu der besagten Bestellung. In dieser Nachricht wurde sie laut Polizeibericht aufgefordert, per Kreditkarte einen Betrag von rund 70 Euro zu zahlen. Dieser Aufforderung kam die Frau nach und bemerkte erst später, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen war.

Gutgläubig gab der Verkäufer aus Illertissen seine Kreditkartendaten preis

Der Mann aus Illertissen wollte dem Polizeibericht zufolge über eine Onlineplattform einen gebrauchten Kinderwagen verkaufen. Es meldete sich ein Interessent, der angab, dass er die Kreditkartendaten benötige und dann den vereinbarten Kaufpreis auf dieses Kreditkartenkonto transferieren wolle. Gutgläubig gab der Verkäufer seine Kreditkartendaten preis, was zur Folge hatte, dass der vermeintliche Käufer unberechtigt einen mittleren dreistelligen Betrag vom Kreditkartenkonto des Illertissers abbuchte. (AZ)