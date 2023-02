Gehölzpflege entlang des Illerkanals: Wege zeitweise gesperrt

Eine Fachfirma wird am Untere-Iller-Kanal tätig, um den Hochwasserschutz und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Dabei entstehen auch neue ökologische Räume.

Seit dem 10. Januar werden entlang der Dämme und Deiche am Untere-Iller-Kanal Gehölzpflegemaßnahmen durchgeführt. Die Arbeiten finden an den Deich-Böschungen am Wehr Altenstadt, im Flussabschnitt zwischen dem Kraftwerk Untereichen und Au sowie an sämtlichen Verkehrswegen zwischen dem Wehr Altenstadt und dem Auslaufbauwerk in Au statt. Eine lokale Fachfirma setzt die Maßnahmen um. Das teilt die Firma Uniper Kraftwerke GmbH in einer Pressemeldung mit.

Vormals bewaldete Flächen werden in neue Habitate umgewandelt

In diesem Zusammenhang wird Carsten Gollum, Geschäftsführer der Untere Iller GmbH, in der Meldung zitiert: "Der Umfang sämtlicher Arbeiten leitet sich aus dem ökologischen Pflege- und Entwicklungskonzept ab. Dieses Konzept wurde im Konsens mit den zuständigen Fachbehörden, örtlichen Vertretern ökologischer Belange und einer externen ökologischen Fachplanerin aufgestellt." Das Konzept reiche bis in das Jahr 2026. Zudem hätten im Vorfeld der diesjährigen Maßnahmen Abstimmungen mit der Naturschutzbehörde stattgefunden. Bei der Umsetzung vertraue man auf eine lokale Fachfirma, die für ihre Verkehrs- und Grünflächendienste zertifiziert ist, so Gollum.

Zum einen muss die Verkehrssicherung auf der gerade bei Erholungssuchenden beliebten Strecke entlang des Kanals gewährleistet werden. Zum anderen müssen die Dämme und ein Fünf-Meter-Bereich vom Dammfuß gehölzfrei sein, um die technische Funktionsfähigkeit bei Hochwasser sicherzustellen. Die Anforderungen sind zwingend einzuhalten und der Kraftwerksbetreiber muss den Aufsichtsbehörden die Umsetzung nachweisen, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten. "Bei Windwurf könnten aus dem Damm herausbrechende Bäume mit ihren Wurzeltellern den Damm empfindlich schädigen. Der Hochwasserschutz ist mit nicht intakten Dämmen nicht gewährleistet, hier gibt es für verlässliche Kraftwerksbetreiber keinen Ermessensspielraum", so Gollum.

Bestand entlang des Illerkanals soll schonend umgebaut werden

Ziel des Pflege- und Entwicklungskonzepts ist es, den Bestand so schonend wie möglich umzubauen. Dabei werden die vormals bewaldeten Flächen in neue, ökologisch hochwertige Habitate umgewandelt. Diese erfüllen dann künftig auch die technischen Anforderungen zum Hochwasserschutz. Die Maßnahmen sind in Umfang und Zeitraum mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Die Baumfällungen sollen bis Ende Februar, also noch vor dem Beginn der Vegetationsperiode, abgeschlossen sein. Aus Sicherheitsgründen werden die Wege während der Arbeiten zeitweise gesperrt. (AZ)

